Başkan Uğurlu, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 15 Temmuz Kültür Sarayında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Kemalpaşa'da düzenlediği programlarla toplumunu bütün kesimleri ile bir araya gelmeye devam eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. "Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz" diyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şehit aileleri ve gazilerin kendisi için çok önemli olduğunu ve her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

"Çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Uğurlu, "Şehitlerimiz aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu topraklarda bin yıllardır süren varlığımız, değerlerimize muhtaçtır. Onların sayesinde bugünlerimize geldik. Bu topraklar için değer veren insanların yanındayız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz huzur bulması her yerde rahat etmesi için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da çok duyarlı. Onun da gücüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal projelerden, fiziksel projelere kadar her türlü imkanı Kemalpaşa'da oluşturmaya çalıştık. Hep ilkleri ve olmayanları yaptık. Yaptığımız her işte hem sizlerle istişare halinde olduk hem de toplumun bütün kesimlerini kapsamasına büyük önem verdik" dedi.

"Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz de üzüntümüzdür"

Başkan Uğurlu, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu belirterek, "Vatanımız uğruna canını seve seve veren aziz şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir. Onların geride bıraktıkları aileleri de, şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda, şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Gazilerimiz de göz bebeğimizdir. Kapımızın sizlere her daim açık olduğunu yeniden hatırlatıyorum. Sizler asla yalnız değilsiniz. Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz de üzüntümüzdür" diye konuştu. - İZMİR

