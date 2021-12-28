Başkan Uğur Kılıç, hentbol camiasının yeni yılını kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, yeni yılın Türk hentbolu adına başarılarla dolu geçmesini diledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu ekibi ile Ankara'da bir araya gelen başkan Uğur Kılıç, yeni yılın Türk hentbolu adına başarılarla dolu geçmesini dileyerek, hentbol camiasının yeni yılını kutladı." ifadelerine yer verildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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