Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da

09.10.2019 15:13

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Halkapınar ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti Halkapınar'da AK Parti'nin ilçe teşkilatını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlçe Başkanı Fatih Köşger ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ı makamında ziyaret eden Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, "Yeni bir dönemdeyiz, belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışma gayreti içerisindeyiz. Halkapınar ilçemizde belediyemizi, ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimizle bir araya geldik. ?2020 hizmet ve yatırım programımız ile devam eden çalışmalarımız için ilçe ziyaretlerimiz ayrı bir önem arz ediyor?." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da, Halkapınar'a yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan hizmetler için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA