Başkan Uğur İbrahim Altay, bayramda şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Uğur İbrahim Altay, bayramda şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Başkan Uğur İbrahim Altay, bayramda şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve 15 Temmuz Gazisi Halit Şener'i ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve 15 Temmuz Gazisi Halit Şener'i ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada Başkan Altay'ın, vatanları için canlarını feda eden Konyalı şehitler Recep Alpmala, Abdullah Paltacı, Hamdi Karagöz, Ali Konukcu, Şükrü Cömert ve Emrah Çelebi'nin aileleri ile 15 Temmuz Gazisi Halit Şener'i ziyaret ederek bayramlaştığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Başkan Altay, "Üzerinde yaşadığımız topraklar bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanmaktadır. Ülkemiz için canını feda eden şehitlerimizin ve fedakar gazilerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız. Aziz milletimiz şehitlerimize ve gazilerimize minnettardır. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Kaderin böylesi! Ölenlerin fotoğrafını çeken Gazzeli genç, kardeşlerini kaybettiğini öğrendi
Kaderin böylesi! Ölenlerin fotoğrafını çeken Gazzeli genç, kardeşlerini kaybettiğini öğrendi
İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Lale Karabıyık Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Nur Fettahoğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Uğur İbrahim Altay, bayramda şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 15:27:10. #1.14#

title