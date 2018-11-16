Başkan Ufuk Aksoy: Pazarlar Küçük Sanayi Sitesi Yerel Seçimlere Yetişecek

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinin yıllardır kanayan yarası durumunda olan Küçük Sanayi sitesi projesinin tamamlanması için çalışmalara hız verildi.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Ufuk Aksoy, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisinin Grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısından sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon yönetimi, İzmir MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile yapılan toplantıda Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, Kütahya Pazarlar ilçesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın destekleri ile yapılan küçük sanayi sitesi adının "Türkmen beyi Devlet Bahçeli sanayi sitesi" olması için Devlet Bahçeli ye teklif sundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duygulandığı teklif sonrası Pazarlar Sanayi sitesinin yerel seçimlere yetişmesi için talimat verdi.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Yönetimi ve Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Pazarlar sanayi sitesinin yerel seçimler öncesine yetiştirmeye kararlaştırılırken; Sanayi sitesinin açılışına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı bildirildi.(MB-EFE) - KÜTAHYA