Başkan Üçok'tan Doğalgaz Çalışmalarına Takip

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Hacı Bayram, Cevizdibi ve Saraydüzü Mahallelerinde süren doğalgaz hattı çalışmalarını takip etti.



'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düsturundan yola çıkarak ilçenin en ücra köşelerine kadar hizmeti götürmenin gayreti içerisinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Üçok, "İlçemizi geleceğe taşımak ve cadde ve sokaklarıyla nefes alan bir Suluova inşa etmek adına doğalgaz çalışmalarımıza Hacı Bayram, Cevizdibi ve Saraydüzü Mahallelerimizden başladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Üçok, iki ekip halinde devam eden çalışmaları takip etmesi sonrası vatandaşlarla da sohbet etti. - AMASYA