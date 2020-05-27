Başkan Üçok'tan çocuklara hem sürpriz hem müjde
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Başkan Üçok'tan çocuklara hem sürpriz hem müjde

Korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, üçüncü kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.

Başkan Üçok'tan çocuklara hem sürpriz hem müjde
27.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:40

Korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, üçüncü kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok çocuklara bir sürpriz yaparak, dondurma dağıttı müjdeler verdi.

Parkların büyük bir şenlik havasında olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "4 günlük eve kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasından sonra hemşehrilerimiz ve çocuklarımız evde geçirdikleri sürenin sıkılganlığı ile yeniden sokağa çıktı bugün. Ama asıl daha önemlisi parkları şenlendiren 0-14 yaş grubundaki çocuklarımız bugün parklarımızın neşesi ve heyecanı oldular. Daha önceki sokağa çıktıkları izin günlerinde ben onlara bir söz vermiştim yine parkımızda buluşup onlara dondurma dağıtacaktım çocuklarımıza bayram hediyesi olarak bugün dondurmalarını dağıttık. Onların heyecanı ve neşesine bir nebze olsun ortak olmaya çalıştık" dedi.

Çocuklara ve gençlere müjde

Süreç bittiğinde çocukların evlerde kaldığı dönemi unutturacak etkinlikler yapacaklarının müjdesini veren Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Süreç bittiğinde gençlerimizle çocuklarımızla birlikte yedi Kuğular Kuş Cennetimizde bir Uçurtma Şenliği yapacağız, yapamadığımız eğlenceleri tertip edeceğiz, tiyatro etkinliklerimiz var yine konserlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ile karşı karşıya olduklarını hükümetin aldığı kısıtlamaların doğru bir karar olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bugün itibarıyla ikinci aşamaya geçtik, ikinci aşamanın ana ekseni maske, temizlik ve sosyal mesafe bu kurallara uyulduğunda parklarımız yeniden açılmaya başlanacak. Kafeler yeniden oturma düzeni içerisinde açılmaya başlanacak. Şehrimizin dört Bir yanını ve halkımızın ortak kullanım alanlarını 75 gündür dezenfekte ediyoruz. Kurallara uyuma ve sokağa çıkma konusundaki göstermiş oldukları itinam, dikkat, hem de hijyen noktasında tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Eğer bu şekilde devam edersek güzel günler bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Veliler ve çocuklar ise gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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