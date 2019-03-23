Başkan Üçok: "Suluova'yı Yatırım Yapılabilir Hale Getirdik"

Suluova Başkanı Fatih Üçok, beş yıldır personeliyle karşılıklı sevgi, saygı içinde şehre hizmet ettiklerini belirterek, "Suluova'yı yatırım yapılabilir bir şehir haline getirdik. Bunların hepsini emekçi arkadaşlarımızla birlikte başardık" dedi.

Suluova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadroya geçen 142 personel için ilk defa toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çalışanlarının hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Üçok, "Personelimize ilk yıl yüzde 18, 2. yıl yüzde 10 ve 3. yılda yüzde 8 artı enflasyon farkı eklenerek periyodik artışlar yapılmıştır. Personelimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Amasya Şube Başkanı İsmail Pazar da plaket verdiği Üçok'a teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. - AMASYA

Kaynak: İHA