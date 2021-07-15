Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı
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Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı

Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçede yaşayan genç çiftin nikahını evlerinde kıydı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçede yaşayan genç çiftin nikahını evlerinde kıydı.

Sevinç Güneş ve Erhan Yeni çifti, Belediye Başkanı Üçok'u nikahlarını kıyması için evlerine davet etti. Eve gidip nikahı kıyan Başkan Üçok, çifte mutluluklar dileyerek hediyeler verdi.

Dünyaevine giren çift ve yakınları Üçok'a teşekkür etti. - AMASYA

Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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