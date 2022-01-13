Başkan Üçok açıkladı: Suluova'ya AB destekli atık su arıtma tesisi yapılacak

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde Avrupa Birliği (AB) desteğiyle 16 milyon Euro bütçeli atık su arıtma tesisi inşa edilmesi planlıyor. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, projenin ilçeye kazandırılacak tek seferdeki en büyük yatırım olacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da projeye destek olacağını anlatan Başkan Üçok, gayretli çalışmaları neticesinde bu hizmeti kazandıracaklarını söyledi. 12 milyon lira harcanarak kurulan modern içme suyu arıtma tesisinin yakında hizmete gireceği ilçeyi 8 yıldır yöneten Fatih Üçok, 400 kilometrelik yol ağının 250 kilometresinde sıcak asfalt yaparken kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz hattı bağlanmayan sokak bırakmadıklarına değindi.

Bu süreçte ilçede 5 bin yeni konut yapılırken bunların 1100'ünü TOKİ ile birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Üçok, "Şehrin eskiyen yüzünü yenilemek adına bir dönüşüme başladık. İnşallah 3. Etap TOKİ ile otogar arasındaki 900 dönümlük ahırların, eski yapıların olduğu yeri dönüştürmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaat ettik. İnşallah Suluova'nın çehresini değiştirecek bir projenin temelini atacağız. Bu dönüşümle birlikte kokan, ahırları olan şehir imajını düzelteceğiz" diye konuştu.

Depolanmış içme sularını arıtmak için yaklaşık 6 ay önce çalışmalarına başladıkları 12 milyon lira bütçeli modern içme suyu arıtma tesisini tamamladıklarını hatırlatan Üçok, deneme sürecinin ardından içme suyu hattına yeni sistemden arıtılmış su verilmeye başlanacağını kaydetti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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