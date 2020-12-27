Başkan Uçar'dan anlamlı video
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Başkan Uçar'dan anlamlı video

27.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:38

Başkan Uçar'dan anlamlı video Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

Başkan Uçar'dan anlamlı video

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, paylaşımında, 'İstiklal Marşı'mızı gelecek nesillere miras bırakan, büyük mütefekkir, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı video ile Asım'ın nesli Akif'in peşinde olduğunu bize tekrar hatırlattı.' İfadelerine yer verdi.

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Başkan Uçar'dan anlamlı video
Başkan Uçar'dan anlamlı video
Başkan Uçar'dan anlamlı video
Başkan Uçar'dan anlamlı video

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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