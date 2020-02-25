Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu

25.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:45

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz hafta sonu Zafer mahallesindeki Cumartesi Semt Pazarı'nı ve Yeni Mahalle'deki Pazar Pazarı'nı ziyaret etti. Tütüncü, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirdiği ziyaretlerde pazar alanını gezerek, tezgahların başındaki esnaflarla görüşüp pazar yeriyle ilgili taleplerini dinledi. Taleplerin karşılanması için ilgili bürokratına aktaran Tütüncü, semt pazarına alışverişe gelen hemşehrileriyle de sohbet etti.



Vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Tütüncü, pazar esnafının sofra davetini de geri çevirmedi. Esnafla, yemek yiyen ve çay içen Tütüncü, sosyal medya hesabından "Pazarcı esnafımızdan Fatma Hanım ve eşi, beni sofralarına davet etti. Sevginin katık edildiği o gönül sofralarındaki muhabbet sanırım hiçbir yerde yok. Bu güzel günün en hoş vaktiydi" paylaşımını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA