Başkan Tütüncü, Öğrencilerle Fidan Dikti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ayten Çağıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul bahçesi isteğini yerine getirerek, ilk fidanı kendi dikti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kepez Gençlik Buluşmaları" kapsamında bir süre önce ziyaret ettiği Ayten Çağıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bilgisayar sınıfı, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının düzenlenmesi, bahçe kamelyası, çöp kutusu, bank gibi taleplerini karşılamaya sözü veren Başkan Tütüncü, peyzaj yenilenmesi isteğini de öğrencilerle birlikte gerçekleştirme sözü vermişti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerinin okul bahçesini ağaçlandırma talebini yerine getirerek, ilk fidanı kendi eliyle dikti.

Toprakla buluşturdukları ağaçların uzun ömürlü olması temennisinde bulunan Tütüncü, "Sizler de ağaçlarınız ile birlikte büyüyün. Belki yine beraber oluruz ve bu ağaçların büyüdüğünü görürüz." dedi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Ayten Çağıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine sokak kauçuğu, zeytin ve limoni servi çeşidinden oluşan 300 fidan dikildi.