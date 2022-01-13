Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu

Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite öğrencilerinin kaldığı 6 eve konuk oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite öğrencilerinin kaldığı 6 eve konuk oldu.

Tütüncü, Kültür Mahallesi'ndeki ziyaretinde, final sınavlarına hazırlanan tıp fakültesi öğrencilerine gece yemeği hazırlamak için mutfağa geçti.

Mutfak önlüğünü giyen Tütüncü, öğrencilere Samsun'un meşhur Çakallı menemenini pişirdi.

Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Tütüncü, öğrenciye ve eğitime değer veren bir başkan olarak, final sınavları öncesi öğrencilere moral ziyaretinde bulunmak istediğini ifade etti.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title