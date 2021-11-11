Başkan Tütüncü normalleşme süreciyle birlikte ev ziyaretlerine yeniden başladı

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi dolayısıyla ara verdiği ev ziyaretlerine, normalleşme sürecine geçilmesinden sonra yeniden başladı. Başkan Tütüncü, "Vakit yepyeni kalpler kazanma vakti" diyerek, ilçe sakinlerinin evlerine konuk oluyor.

Başkan Hakan Tütüncü, güzel bir vakti paylaşmak ve gönül birlikteliğini pekiştirmek amacıyla hemşehrilerini evlerinde ziyaret ediyor. Başkan Hakan Tütüncü, hemşehrilerinin 'Evimize konuk olur musunuz" davetlerini de geri çevirmiyor. Başkan Tütüncü, Karşıyaka Mahallesi'nden Pınar Yarıkhan, Özgürlük Mahallesi'nden Aydın Orhangazi, Barış Mahallesi'nden Halil Gül'ün ziyaret taleplerini yerine getirdi.

"Çocukların resimlerinden 23 Nisan sergisi"

Tütüncü'nün ev ziyaretlerine en çok sevinen aile bireyleri ise çocuklar oldu. Yarıkhan ailesinin 9 yaşındaki ikiz kızları Aysima ve Alara ile Gül ailesinin çocuğu Yağız, resim sanatındaki yeteneklerini Başkan Hakan Tütüncü ile paylaştılar. Çocukların resim yeteneğine hayran kalan Tütüncü, "Minik kalplerde sevgileri büyüttüğümüz her vakit çok değerli. Küçük dostlarımla, hayallerini konuştuğumuz bir vakti paylaştık" dedi. Çocuklar, çizdikleri ve imzalarını attıkları yağlı boya ile kara kalem resimlerini Tütüncü'ye hediye ettiler.

Başkan Tütüncü, ev ziyaretlerinde çocukların kendisine hediye ettiği, edeceği resimlerden oluşan bir sergiyi de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda açacaklarını belirtti. Ev ziyaretleri, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

"Gönüller kazanmak daha önemli"

Hemşehrileriyle var olan gönül bağını güçlendirmeye devam edeceğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, "Hemşehrilerimizi, evlerinde ziyaret ederek hem güzel bir vakti paylaşıyor hem de onlarla olan gönül birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Yollar, parklar, kocaman kocaman projeler yapmak elbette önemli ama gönüller kazanabilmek ve bu gönüllerde yer edinebilmek daha önemli. Bizi evlerine davet eden çocuk ve yaşlı demeden tüm vatandaşlarımızın kapısına gidiyor ve her gün nice gönüller kazanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA