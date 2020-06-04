Başkan Tütüncü: "Montsuz, ayakkabısız öğrenci kalmasın" Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okullar açıldığında montsuz, ayakkabısız öğrenci kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okullar açıldığında montsuz, ayakkabısız öğrenci kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal yardım hizmetlerinin aynı çatı altında toplandığı belediyesinin Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda paketlerini inceledi. İhtiyaç sahibi her hemşehrisine, her eve gıda ulaştırılmasını isteyen Başkan Tütüncü, pandemi sürecinde gece gündüz ilçe sakinlerinin hizmetine koşan Sosyal Yardım Merkezi çalışanlarına teşekkür etti. Dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Tütüncü, "Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerimizin elinden tutmalı, gönülleri ısıtmalıyız" diye konuştu.

Tütüncü'den hayırseverlere teşekkür

Başkan Tütüncü, bu zor zamanlarda kendi imkanlarını belediye imkanlarıyla birleştirme kararı alan kocaman gönüllü hayırsever hemşehrilerine de teşekkür etti. Sosyal Yardım Merkezi'nin giyecek yardımı yapılan mağaza bölümünü de gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okullar açıldığında montsuz, ayakkabısız öğrenci kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Başkan Tütüncü, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA