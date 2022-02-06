Başkan Tütüncü, İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, mezunlarıyla buluştu. Mezunlara hayat yolculuklarında başarılar dileyen Tütüncü, "Her şey gönlünüzce olsun. Ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.

Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerin duygu dolu anlarına ortak oldu. Öğrencilere, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kuruluş yolculuğunu anlattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009 yılında bölgenin gecekondu mahallesi olduğunu, okul alanının içerisinde de 8 tane gecekondu bulunduğunu hatırlattı.

"Okulun kuruluş aşamasını anlattı"

Kendisinin de Merkez İmam Hatip'te okuduğunu belirten Başkan Tütüncü, 2001 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, İmam Hatip Okullarının kıymetinin şehir için, nesil için, gelecek için önemini çok iyi bildiğini dile getirdi. 10 bin metre karelik alan üzerine inşa edilen Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kuruluş aşamasını da öğrencilerle paylaştı.

"Öğrencilere başarılar diledi"

Türkiye'de İmam Hatip Okulları'nın kuruluşuna öncülük eden iki önemli kahraman olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve okulumuzun adını taşıyan merhum Celalettin Ökten'dir. İmam Hatip Okulları ülkemize gerçekten güzel nesiller yetiştirdi" dedi. Mezun öğrencilere yol açıklığı dileyen Tütüncü, "Üniversite hayatlarınızda, hayat yolculuğunuzda sizlere muvafakiyetler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ömür boyu başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA