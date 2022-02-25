Başkan Tütüncü, İdlib şehidinin baba ocağında - Haberler
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Başkan Tütüncü, İdlib şehidinin baba ocağında

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Tütüncü, İdlib şehidinin baba ocağında

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz'ın baba ocağını ziyaret itti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz'ın baba ocağını ziyaret itti. İlçe ziyaretleri kapsamında Finike İlçesi'ne gelen Başkan Tütüncü'nün ilk durağı İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz'ın baba ocağı oldu. 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz'ı ve şehidimizin kabrini ziyaret etti. Finike Turunçova'daki ziyaretin ardından Başkan Tütüncü, Demre İlçesi'ne geçti. Gökyazı Mahallesi Bayrakçı Camii'nde Cuma namazına katılan Tütüncü, ilçe esnafıyla görüştü. Başkan Tütüncü'ye ziyaretleri sırasında meclis üyeleri ve AK Parti ilçe başkanları eşlik etti. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, İdlib şehidinin baba ocağında

Başkan Tütüncü, İdlib şehidinin baba ocağında

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hakan Tütüncü, Hisarcık, Kepez, İdlib, Politika, Haberler

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