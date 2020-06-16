Başkan Tütüncü: "Gülveren Kentsel Dönüşümü lider bir proje olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tütüncü: "Gülveren Kentsel Dönüşümü lider bir proje olacak"

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu proje, Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri içerisinde dikkatle izlenecek, incelenecek lider bir proje olacak" dedi.

Başkan Tütüncü:
16.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:50

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu proje, Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri içerisinde dikkatle izlenecek, incelenecek lider bir proje olacak" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nde 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan örnek kentsel dönüşüm projesini inceledi. Şantiye alanını gezen Başkan Tütüncü, hızla ilerleyen çalışmalar hakkında projeyi yürütün firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çalışan arkadaşlarımıza, yüklenici firmamıza moral oluyoruz, motivasyon oluyoruz. Aslında biz birbirimizi birlikte beraberce bu büyük projelerde motive ediyoruz. Bugün üzerinde durmamız gereken nokta Kepez bir kere söz verdi mi, sözünü gününden önce yerine getirmek için zamanla yarışır. Projemiz hızla ilerliyor. Pandemi döneminde herkesin kendini evlerinde bir şekilde izole ettiği o günlerde sağ olsunlar yüklenici firmamız Pınarlar Grup, burada taşın altına elini koyan patronlarımız şantiyemizin bir an bile aksamaması, durmaması için elinden gelen bütün gayreti koydular. Şu an şantiyede 160'dan fazla çalışan var" diye konuştu.

Gülveren Projesi hızla ilerliyor

Şantiyenin pandemi günlerinde de hiç hız düşürmeden çalıştığını belirten Tütüncü, "Proje hızlı bir şekilde yükseliyor. Hepsine kocaman bir teşekkür borcumuz var. Biz bugün buraya bu teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. İnşallah söz verdiğimiz tarihten daha önce burası hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri burada son derece güzel ve konforlu bir yaşantı ile beraber bir kentsel dönüşümün 'Böyle yapıldığında, böyle oluyormuş demek ki' diyerek nimetlerinden faydalanacaklar. Bu proje Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri içerisinde dikkatle izlenecek, incelenecek lider bir proje olacak. Buna yürekten, gönülden inanıyorum" dedi.

Modern konutlar geliyor

İhalesi konut yapımı karşılığında arsa satış modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 gecekondu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 12 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek. Proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkanlarının olduğu konutlarda yaşama imkanı sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yasmin Erbil Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Başkan Tütüncü: "Gülveren Kentsel Dönüşümü lider bir proje olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:52:15. #1.14#
title