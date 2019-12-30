Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı

30.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:21

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Yeni yılla birlikte Kepez için yeni hizmet dönemimizde planladığımız 140 projemizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tütüncü mesajında, "Her yeni yıl yeni umutlar, yeni fikirler ve yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Yeni yıl; coşkunun, mutluluğun daha bir anlamlandığı, hayata dair umutların daha çoğaldığı, yepyeni beklentilerin doğduğu günlerdir. Geride bıraktığımız 2019 yılının bizim için en önemli tarafı hemşehrilerimizin Belediye Başkanlığı görevini bir kez daha bize tevdi etmeleridir. 2009 yılından beri Kepez için yaptıklarımızın halkımız tarafından bir kez daha onaylanması ve bize olan güvenlerinin ortaya konmasının verdiği şevk ve çalışma azmi ile 2019 yılında da Kepez'e ve Antalya'ya değer katan birçok önemli hizmet ve projelere imza attık. Kepez'i şehre ve ülkemize değer katan hizmet ve etkinliklerin yapıldığı bir merkez haline dönüştürdük. 2020 yılında da, bundan önceki yıllarda da olduğu gibi, yılmadan, yorulmadan ve ilk günkü heyecanımızla, doğru bildiğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılla birlikte Kepez için yeni hizmet dönemimizde planladığımız 140 projemizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız. Kepezlilerle birlikte 2009'da çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, çok daha güzel işlere imza atacağız. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, yeni yılda da büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 yılının da daha önceki yıllarda olduğu gibi Kepez ve Kepezlilerin kazanacağı, ülkece birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceği bir yıl olmasını temenni ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir yıl diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA