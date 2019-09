Başkan Tütüncü'den Muharrem Ayı mesajı

09.09.2019 14:36

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayının 10'uncu günü sebebiyle yayımladığı mesajında, "Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Biz birlikte güzeliz. Her vesileyle kardeşliğimizi güçlendirelim. Hep yan yana, can cana, cemal cemale olalım" dedi.



Altınova'ya kazandırılacak ikinci Cemevi yapımı için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile protokol imzalayan ve her fırsatta alevi hemşehrilerinin yanında olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayının 10'uncu gününde bir mesaj yayımladı. Mesajında Kerbela katliamını hatırlatan Başkan Tütüncü, "1380 yıl evvel yaşanan Kerbela Katliamı, geçen asırlara rağmen hala yüreklerimizi yakıyor. Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in de şehid edildiği Kerbela olayı, bize ayrışma ve husumetin fenalığını, muhabbet ve birliğe olan ihtiyacımızı her yıl bir kez daha hatırlatıyor. Allah gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korusun. Sevginin asaletiyle bizi beraberliğe, kardeşliğe sevk etsin" ifadelerinde bulundu.



"Gönüller, yürekler bir olsun"



Aşure günü olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Birbirimize sevgimizi ikram edelim. Gönüller, yürekler bir olsun. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Biz birlikte güzeliz. Her vesileyle kardeşliğimizi güçlendirelim. Hep yan yana, can cana, cemal cemale olalım. 1380 yıl evvel yaşanan Kerbela Katliamı, geçen asırlara rağmen hala yüreklerimizi yakıyor. Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği Kerbela olayı, bize ayrışma ve husumetin fenalığını, muhabbet ve birliğe olan ihtiyacımızı her yıl bir kez daha hatırlatıyor. Allah gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korusun. Sevginin asaletiyle bizi beraberliğe, kardeşliğe sevk etsin. Hazreti Hüseyin ile Ehl-i Beyt'in tüm mensuplarını, onların yolunda olanları rahmetle anıyorum. Muharrem oruçlarının, yapılan ibadetlerin Hak katında kabulünü diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA