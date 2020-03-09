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Dünya Kadınlar Günü, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Başkan Tütüncü'den kadın personeline karanfil

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl Pazar gününe denk gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerinin kadınlar gününü kutladı.

09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:07
Başkan Tütüncü'den kadın personeline karanfil

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl Pazar gününe denk gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerinin kadınlar gününü kutladı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın personellerine kırmızı karanfil dağıttı. Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle Başkan Tütüncü, 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerini ziyaret etti. Kadın personellerinin kadınlar gününü kutlayarak, kırmızı karanfil dağıtan Tütüncü, erkek personellerinin de ellerini sıkarak, hal hatır sordu. Belediyeye gelen kadın hemşehrilerinin de kadınlar gününü kutlayan Tütüncü, "Bizim için her gün kadınlar günüdür. Bu gibi faaliyetler aslında gönüller kazanmak için bir vesiledir. Toplumsal yapımızın şekillendirilmesinde kadınlarımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kadınlarımızın hayattaki mücadeleleri, emekleri, fedakarlıkları hiç bir şeyle ölçülemez" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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