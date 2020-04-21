Başkan Tütüncü'den Antalya'ya 'salgın' teşekkürü Antalya'daki belediyelerin başkanlarına ve çalışanlarına korona virüs salgınına karşı verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, "Emek kutsaldır, takdiri gerektirir" dedi.

Antalya'daki belediyelerin başkanlarına ve çalışanlarına korona virüs salgınına karşı verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, "Emek kutsaldır, takdiri gerektirir" dedi.

Kepez Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'daki tüm belediyelerin başkanlarına ve personeline salgın ile mücadelelerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde canlı yayın konuğun olduğu bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İyi günde ve kötü günde her zaman milletin hizmetinde olan Antalya'nın tüm belediye başkanlarına ve bu zor günlerde fedakarca çalışan belediyelerimizdeki mesai arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Emek kutsaldır, takdiri gerektirir"

Korona virüs salgınından dolayı ülke olarak zor günlerden geçtiklerinin altını çizen Tütüncü açıklamasında, "Zor günlerden geçerken belediye başkanlarımızın ve belediye çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Neden? Çünkü pandemiye karşı birçok alanda eş zamanlı bir mücadeleyi veriyoruz. Açık ve net ifade edeyim; 11 yıllık belediye başkanlığımın en yoğun günlerini yaşıyorum. Ülkemiz görünmeyen bir düşmana karşı ulusal bir mücadele veriyor. Sadece biz değil, bütün dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde belediyelerimize çok fazla iş düşüyor. Antalya'da bütün belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Başta Kepez Belediyesinin tüm çalışanları olmak üzere belediyelerimiz de bu sürece katkı koyan bütün çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Emek kutsaldır, emek çok önemlidir ve emeği takdir etmek de büyüklüktür. Korona virüsle mücadele siyaset ötesi bir iştir. Antalya'da 19 ilçe, bir tane de büyükşehir olmak üzere 20 belediye var. 20 belediyemizin başkanlarını ve tüm personellerini canı gönülden kutluyorum. Belediye başkanlarımız da virüsle ilgili çalışmaları koordine edebilmek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar" ifadelerinde bulundu.

"Virüsü birlik ve beraberlikle yeneceğiz"

Tütüncü, "Bugünlerde birlik ve beraberlik ruhunu zirveye taşımak zorundayız" hatırlatmasını yaparak, "Bugünler birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken günler. En azından bu zor günlerde bir ve beraber olmayı başarmalıyız, diye düşünüyorum. Biz güçlü bir milletiz. Biz güçlü gelenekleri olan tarihinde nice birlik ve beraberlik hikayelerini destanlaştırılmış milletiz. Görünmeyen bir düşmana karşı büyük bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşı da ulusal bir birlikle, beraberlikle aşmamız gerektiğini düşünüyorum" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA