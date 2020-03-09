Başkan Tütüncü'den Antalya Köy Pazarındaki kadınlara kırmızı karanfil
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Başkan Tütüncü'den Antalya Köy Pazarındaki kadınlara kırmızı karanfil

Dünya Kadınlar Günü'nde, Antalya Köy Pazarı'nı ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kırmızı karanfiller dağıtarak, kadınların gününü kutladı.

09.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:04
Başkan Tütüncü'den Antalya Köy Pazarındaki kadınlara kırmızı karanfil

Dünya Kadınlar Günü'nde, Antalya Köy Pazarı'nı ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kırmızı karanfiller dağıtarak, kadınların gününü kutladı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de Kepezli kadınları unutmadı. Başkan Tütüncü, belediyesi tarafından kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulan Antalya Köy Pazarını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret etti. Dünya Kadınlar Günü'nde kırmızı karanfillerle donatılan köy pazarında, her hafta olduğu gibi pazar mesaisini emekçi kadınlarla geçiren Tütüncü, kadınların yılda bir gün değil, her gün el üstünde tutulması gerektiğini söyledi.


"Kadınlar yılın her günü hatırlanmalı"


Tütüncü, sadece kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerinden oluşan Antalya Köy Pazarındaki emekçi kadınları tek tek ziyaret ederek, kırmızı karanfiller dağıttı. Hem pazar esnafı, hem de ziyaret ve alışveriş amacıyla Antalya Köy Pazarı'nda bulunan kadınlarla uzun uzun sohbet eden Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tütüncü, özel günlerin haricinde kadının, annenin, babanın yılın her günü özel kılınması gerektiğini söyledi. Tütüncü'nün jesti karşısında çok mutlu olan kadınlar, kırmızı karanfiller ve kadınlara özel olarak tasarlanan ve üzerinde 'Hayat kalplerimizdeki sevgiyle güzel' notu bulunan aynalar için teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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