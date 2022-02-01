Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu - Haberler
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Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kumluca ve Döşemealtı ilçelerinden sonra Burdur'un Bucak İlçesi'nin Kızılkaya Beldesini ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kumluca ve Döşemealtı ilçelerinden sonra Burdur'un Bucak İlçesi'nin Kızılkaya Beldesini ziyaret etti.

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör eşliğinde beldeyi gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sakinleriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Tütüncü, kahvede oturan vatandaşların yanına uğradı, sohbet etti, çay içti. Yusuf Uçar Halk Kütüphanesi'ndeki dikiş nakış kursunu da ziyaret eden Tütüncü, kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi. Süs eşyaları, bebek ve hayvanlardan oluşan el emeği rengarenk oyuncakları gören Başkan Tütüncü, "Şahane olmuş. Her biri birbirinden güzel. Emeğinize sağlık. Sizleri kutluyorum" dedi.

"Esnafı tek tek ziyaret etti"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ü de makamında ziyaret etti. Karşılıklı iyi niyet bildirimlerinin ardından Başkan Tütüncü'ye, ev sahibi Başkan Güngör tarafından '07 TÜTÜNCÜ 007' plakalı ahşaptan yapılmış, minyatür 'Devrim' otomobili hediye edildi. Belde gezisi sırasında Kızılkaya esnafını da tek tek ziyaret eden Tütüncü, bol kazanç dileklerinde bulundu. Kızılkaya Belediyesi'nin satış geliriyle öğrencilere burs sağladığı Ahşap İşleri Atölyesini de gezerek, yapılan çalışmaları inceledi. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika

Kızılkaya, Hisarcık, Kepez, Bucak, Politika, Haber

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