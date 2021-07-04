Başkan Tütüncü: "Antalya'ya, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortada"
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Başkan Tütüncü: "Antalya'ya, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortada"

Başkan Tütüncü: 'Antalya'ya, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortada'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Aksu İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Millet için hizmet üretenlerin çantasında milleti için projeler, o projeleri hayata geçirmek için kalplerinde heyecan, gönüllerinde memleket sevdası vardır.

AK Parti Aksu İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Millet için hizmet üretenlerin çantasında milleti için projeler, o projeleri hayata geçirmek için kalplerinde heyecan, gönüllerinde memleket sevdası vardır. Bizler böyle bir ekibiz. Antalya'ya yaptığımız, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortadadır" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci ve yönetimini ile bir araya gelerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Ramazan ayı, pandemi kısıtlamaları derken ziyaretlerinin geciktiğini dile getiren Başkan Tütüncü, "Yeni Aksu yönetimimize başarılar diliyoruz. Başkanımız, teşkilatımızın içinden gelmiş bir dostumuz ve arkadaşımız" diye konuştu. Tütüncü, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetimlerine de görevlerinde başarılar diledi.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmet kervanı yürümeye devam ediyor"

Hizmetin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde devam ettiğini belirten Tütüncü, "Bu süreçte şehrimize birçok hizmetleri birlikte beraberce yapabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti hizmetleri önceleyen insanımızın huzur ve mutluluğunun temini için yeni eserler üreten, her yeri günü bu anlamda taze bir başlangıç kabul eden bir parti. Bizim farkımız da zaten burada. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmet kervanı yürümeye devam ediyor "diye konuştu.

"Milletimize hizmet ediyoruz"

"Siyaset arenası hizmet üretenlerle, laf üretenlerin arenasıdır" diyen Tütüncü, "Laf üretenlerin ellerinde kirli iftiralar, onların çantalarında, torbalarında gizli hesapları vardır. Millet için hizmet üretenlerin çantasında milleti için projeler, o projeleri hayata geçirmek için kalplerinde heyecanları vardır. Gönüllerinde memleket sevdaları vardır. Milletimizin, memleketimizin her başarısı karşısında sevinçle iftihar edenlerdir. Bizler böyle bir ekibiz. Antalya'ya yaptığımız hizmetler, Türkiye'ye yaptığımız hizmetlerin hepsi ortadadır" şeklinde konuştu.

"Hastanede yapar, insansız hava aracıda"

AK Parti'nin hizmeti en iyi şekilde yapan bir parti olduğunu herkesin bildiğini belirten Tütüncü, "Hastanede yapar, okulda yapar, insansız hava aracıda yapar " dedi. Siyasetin sermayesinin insan olduğunu da hatırlatan Tütüncü, siyasetin sokakta yapıldığını ve sokaktaki insanın kanaatinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Başkan Tütüncü: 'Antalya'ya, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortada'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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