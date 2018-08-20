Başkan Tutar: "Malazgirt 1071 Ruhuna Yakışır Bir Kent Haline Geliyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından başlatılan çalışmaların önemine değinerek, "Malazgirt 1071 ruhuna yakışır bir kent haline geliyor" dedi.

İlçedeki çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğüne dikkat çeken Başkan Yıldırım Tura, "26 Ağustos için süren çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başarılı ve hızlı bir şekilde süren çalışmalar dolayısıyla Muş Valimiz Aziz Yıldırım ve Malazgirt Kaymakamımız Soner Kırlı ile ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışma var bizler de görüyoruz. Malazgirt'i gerçek anlamda 1071 ruhuna yakışır bir kent haline getirme gayretleri sürüyor. Sultan Alparslan'ın torunları olarak bizler de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızda gelecek bizlerde teşkilat ve ilçe halkı olarak görevimizi yerine getirip karşılayacağız ve orada hazır bulunacağız. İl ve ilçe teşkilatlarımızda burada yer alacaklar ve Malazgirt'e yakışır bir kutlama ve zafer olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Tutar konuşmasının sonunda ise, MHP İlçe Teşkilatı olarak tüm İslam aleminin ve Malazgirtli vatandaşların Kurban bayramını en içten dilekleri kutladığını söyledi. - MUŞ