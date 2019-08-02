Başkan Tutal: "Tasarruf tedbirleri almak mecburiyetindeyiz"

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekonomik daralmanın en çok hissedildiği kurumların belediyeler olduğunu belirterek, tasarruf tedbirleri kapsamında kilitli taş ve asfalt döşeme çalışmalarına ara verdiklerini söyledi.

Seydişehir Belediyesi tarafından aylık gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ülke genelinde ekonomik bir daralmanın olduğunu, bu durumun devlet kurumlarında ilk hissedilen yerin belediyeler olduğunu dile getirdi.

Bazı tasarruf tedbirleri aldıklarını aktaran Başkan Tutal, "Tasarruf yapmaya da devam etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bu süreç normal arkadaşlar. Niye normal, ya birilerine köle olacaksınız onların istediği kadar sizin silahınız olacak, onların istediği yerlere müdahale edebileceksiniz, onların kontrolünde olacaksınız ya da özgürlüğünüz kendi elinizde olacak istediğiniz yerden istediğiniz en modern füzesini alabileceksiniz ya da yapabileceksiniz. Her nimetin bir külfeti var. Biz şuan bir bedel ödüyoruz, Türkiye şuan adı konulmayan bir ambargo ile başbaşa. Devlet olarak devletin kurumları olarak tasarruf tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Biz bir program yaptık. Araçlarımız sahada çalışıyor fakat kilitli taş, asfalt konularında biraz ara verdik. Birbirimizi anlayışla karşılayarak bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatacağız. Ben muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz mahallelerimiz hangi sokaklarında sorun var plan ve programımız var biliyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Projelerimiz devam ediyor. Sıkıntı yok. Hız oranında düşme oldu. Sadece 2020'de vitesi yükselterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ise 4 aylık bir deneyim elde eden muhtarlara mahallelerinde etkili hizmet sunabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok iyi ilişkilere sahip olmalarını önerdi.

Programa katılan muhtarlar kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirlerine sorunlarını dile getirerek, çözümleri konusunda talep ve istekte bulundu.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Özkan Çetiner, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA