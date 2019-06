Başkan Tutal Meşveret Günlerinde hemşehrilerini ağırladı

Konya Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilkini gerçekleştirdiği Meşveret Günlerinde hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesi hizmet binasında haftalık olarak düzenlenen toplantılarla gelen her vatandaşı dinleyerek sorunların hızlı bir şekilde çözüleceğini söyledi. Seydişehirli hemşehrileri ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Tutal, vatandaşın kendilerine ulaşma noktasında mağdur olmaması için her haftanın bir gününde gerçekleştirdikleri buluşma ile vatandaşları belediyede makam odasında ağırladıklarını ifade etti. Meşveret Günleri ile buluşmalarının ortak çözümde ve birlikte hareket etmenin en güzel örnekleri ortaya çıkaracağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kırsal ve merkez olmak üzere hiçbir mahallemizi hiçbir vatandaşımızı ihmal etmemeye ve eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Meşveret günleri hem bizim hem vatandaşımız için başlı başına bir fırsat. Vatandaşımız, yoğun kalabalık içinde anlatamadıklarını burada bire bir görüşmelerde anlatma fırsatı buluyor. En iyi iletişim şekillerinden birisi bu görüşmeler olacak. Biz de onları yine bire bir dinleme fırsatı buluyoruz. Eksiklerimizi, göremediklerimizi, farkında olmadan unuttuğumuz şeyleri hatırlama, yerine getirme ile hemşehrilerimizle istişare etmiş olacağız. Seydişehir'de hizmet çıtamızı ve kalitesini sürekli olarak yükseltmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm çabamız hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar gelip geçici makamlar. Önemli olan birlik beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve yaptığımız hizmetler ile gönüllerde yer alabilmek. Hemşehrilerimizle yaptığımız istişare ve değerlendirmelerle hemşehrilerimizin bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyor, istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet etmenin gayretinde olduk. İnşallah bu anlayışla hizmet etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Bire bir görüşmelerde vatandaşların istek ve taleplerinin cevaplarını hızlı bir şekilde cevaplandığını kaydeden Başkan Tutal, "Bürokratik engeller sebebiyle vatandaşın işi gecikiyorsa çözüm üretiyoruz. Bazı talepler anında yerine getirilirken, zaman gerektiren konular için talepler alınıyor ve yetkili birimlerimiz tarafından takibi yapılıyor. Sorun çözüme kavuştuğunda ise vatandaşlarımız memnun oluyor. Bunun yanında hemşehrilerimiz sadece dert anlatmaya değil teşekkür etmek için de geliyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA