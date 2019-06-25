Başkan Tutal, Meşveret günlerinde hemşehrilerini dinleyecek

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, her hafta Perşembe günleri makamında09.00 17.00 saatleri arasındadüzenleyeceği meşveret günlerinde halkın sorunlarını dinleyecek, fikir alış verişinde bulunacak, öneri, tavsiye, fikir ve projelerini sunmak isteyen hemşehrileri ile buluşacak.

Bir önceki dönemde Hasbihal programları ile vatandaşlarla yüz yüze görüşen vesorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hemşehrilerinin kalbine dokunmaya ve sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.

Başkan Tutal her haftaperşembe günü düzenleyeceği Meşveret Günleri ile vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyip çözüm kararlarının yerinde alınmasına yönelik buluşmalarda kaliteli hizmeti hedefliyor.

Başkan Tutal; Vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir dinleyip yerinde çözümler üretmek için onlarla sık sık bir araya geliyoruz.Bir önceki görev dönemimizdevatandaşlarımızın bulunduğu mahalleye giderek Hasbihal toplantılarımızla vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde almıştık. Bu dönemimizde ise vatandaşlarımızı biz misafir ederekMeşveret günlerinde kendilerinidinleyeceğim. Fikir, görüş ve önerilerini alarak, talep ve isteklerini yerine getireceğiz. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın için gece gündüz çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı başlatacağımız Meşveret Günlerine bekliyorum. Tüm hemşehrilerime kapılarımız sonunakadar açık" dedi.

Şeffaf yönetim anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" gerek biz, gerek sizler birlikte söz sahibi olarak yönetişim modelini hayata geçireceğiz. Katılımcı ,insan odaklı,çevreyi koruyan, geliştiren, doğal yaşamı koruma ve geliştirme, çalışanların emeğinesaygıyı göz önünde bulundurangücünü halktan alan,hesap veren, gönül belediyeciliği ile gönüllerinizi kazanarak, gerekli hizmetisizlere sunacağız. Ortak akıl ve ortak kararlar alarak toplumun her kesimine genç, yaşlı, kadın erkek, engelli bütün bireylerimizle Seydişehir'i birlikteyöneteceğiz.Çünkü bizim şiarımız halka hizmet, hakka hizmettir. İnsanı yaşatırsak devletimizi yaşatırız"" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler