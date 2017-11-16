Başkan Tutal, Evi Yanan Aileyi Ziyaret Etti



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçtiğimiz hafta Değirmenci Mahallesinde evi yanarak kullanılmaz hale gelen Abdullah Çatal ve ailesini ziyaret etti.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve büyük hasar meydana gelen evde Seydişehir Belediyesinin destek verdiği tadilat çalışmalarını Başkan Tutal yerinde inceledi.



Başkan Tutal;"şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Seydişehir Belediyesi olarak ailemizin evinde başlatmış olduğu tadilat çalışmasına destek vereceğiz. Çatal ailesine büyük geçmiş olsun " dedi.



Evi yanan vatandaş Abdullah Çatal, belediye başkanının ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, "Allah başkanımızdan razı olsun" dedi.