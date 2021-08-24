Başkan Tutal'dan Irmaklı mahallesıne geçmiş olsun
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Başkan Tutal'dan Irmaklı mahallesıne geçmiş olsun

Başkan Tutal'dan Irmaklı mahallesıne geçmiş olsun
Bültenler - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçtiğimiz günlerde Irmaklı Mahallesinde çıkan samanlık yangını dolayısıyla mahalle sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangının etkilediği alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Tutal, yangından etkilenen vatandaşlar için gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Irmaklı mahallesinde yangının etkilediği samanlık ve ahırı inceledikten sonra Başkan Tutal, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Samanlığı ve ahırının bir kısmı yanan vatandaşa da gerekli desteğin verileceğini söyleyen Başkan Tutal, "son dönemde bölgemizde artan yangın tehlikeleri nedeniyle ilçe genelinde önemli tedbirler aldık, denetimlerimizi sıklaştırdık. Yangın tehlikesine karşı da vatandaşlarımız bu dönemde oldukça hassasiyet kazandı. Ancak bazı mahallelerimizde olağandışı şekilde küçük çaplı ve maddi hasarlı yangın tehlikeleri de mevsimsel şartlara bağlı olarak artış gösterebiliyor. Bugün de geçtiğimiz günlerde Irmaklı mahalle sakinlerimizden bir hemşehrimizin samanlığı ve ahırının çatı kısmı yangın nedeniyle zarara uğradı. Hayvancılıkla uğraşan hemşehrimize belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Yangının bıraktığı zararın hem hayvanlarımızın bakımına hem de hemşehrimizin günlük yaşamına etki etmemesi için el birliğiyle destekte bulunacağız" dedi.

Yangın tehlikesine karşı tüm vatandaşları daha da duyarlı olmaya davet eden Başkan Tutal, "son zamanlarda ülkemizin birçok yerinde yaşanan yangın olayları hepimizin yüreklerini yaktı. Böylesi bir acının tekrardan yaşanmaması için hep birlikte daha duyarlı, daha hassas ve daha bilinçli olmalıyız. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Tekrardan Irmaklı Mahalle sakinlerimize ve samanlığı ile ahır çatısı yanan hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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