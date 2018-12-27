Başkan Tutal'dan İhsan Tekin İlkokuluna Oyun Parkı

Belediye Başkanı Mehmet Tutal,eğitime verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Öğrencilere ve okullara her fırsatta destekte bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çocuklardan gelen oyun parkı talebini geri çevirmedi.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli oyun guruplarınınmontajının tamamlandığı okulda, öğrenciler oyun parkının sevincini yaşadı.

İhsan Tekin İlkokulu ve Ortaokulunu, Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte ziyaret eden Başkan Tutal, eğitime ve öğrencilere önem verdiklerini kaydetti.

İhsan Tekin İlkokulu ve Ortaokulunda yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Tutal, okullarımızda çevre düzenlemesini, asfalt çalışmasını, beton duvarlarını ve vb çalışmalarımızla eğitime desteklerimiz devam ediyor. İhsan Tekin İlkokulu öğrencilerimizden gelen oyun parkı talebini geri çevirmeyerek isteklerini yerine getirdik. Yapılan çalışmalar ile çocuklarımız için güzel bir alan ortaya çıktı. Çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

İhsan Tekin Ortaokulu Müdürü Harun Çamlı; Seydişehir Belediyesi tarafından okulumuza büyük destek veriliyor. Daha önce zemini, çevre düzenlemesi ve duvarları yapılan okulumuzda şimdide çocuklarımız için oyun parkı yapıldı. Okulumuzun ihtiyaç ve talepleri konusunda bizleri hiçbir zaman geri çevirmeyen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler