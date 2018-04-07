Başkan Tutal'dan Diyaliz Hastalarına Ziyaret

Başkan Tutal diyaliz, diş ve fizik tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Tutal ve meclis üyeleri, Seydişehir Devlet Hastanesi B Blokta tedavi gören diyaliz ve fizik tedavi ünitesi ile diş tedavi merkezindeki hastaları ziyaret etti.

Organ bağışının insan hayatında önemli bir yeri olduğunu kaydeden Başkan Tutal "Hastanelerimizde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Diyaliz ünitemiz, diş polikliniklerimiz ve fizik tedavi servisimizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Onların dertleriyle dertlenip rabbimize şifa vermesi için dua ettik. Hastalarımızın bize olan samimi ve içten davranışlarıyla mutlu olduk. Onlar için moral en önemli tedavi unsurudur. Bir nebze olsun moral verebildiysek ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın destekleriyle yürüttüğümüz belediye hizmetlerinin yanı sıra onların sağlığı ve huzuru için çalışmalar yürütüyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman sağlığımızla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Hayatın akışı içerisinde sağlıklı olmak veya hastalanmak insana mahsus. Önemli olan hastalarımızın en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Son yıllarda vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden ve hastanelerimizden son derece memnun. Bu duygularla tüm hastalarımıza acil şifalar diler, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim" dedi.

Hastalarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hastalar ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.