Başkan Tutal, Basın Bayramını kutladı

Başkan Tutal, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda basının çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Basının,insanlarınbölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığını kaydeden Başkan Tutal, Toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bunu mümkün kılabilmek için de özgür bir basına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Başkan Tutal, "Düşünce ve ifadeözgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biridir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haberalma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklarıüstlenmektedir. İlçemizde ki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların, ilçemizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren, kişisel hak ve özgürlükler kapsamında objektif bakış açısına sahip,son derece önemli bir görev üstlenen yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınıkutluyor, çalışmalarında başarılar ve sağlıklı günler diliyorum."dedi.

Kaynak: Bültenler