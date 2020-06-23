Başkan Tutal, Arasta çarşısında incelemelerde bulundu
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Başkan Tutal, Arasta çarşısında incelemelerde bulundu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ikinci etap dış cephe iyileştirme çalışmaları devam eden Arasta Çarşısı ve Belediye bünyesine satın alınarak kazandırılan Vakıflar Bankası binasında incelemelerde bulundu.

Başkan Tutal, Arasta çarşısında incelemelerde bulundu
23.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:19

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ikinci etap dış cephe iyileştirme çalışmaları devam eden Arasta Çarşısı ve Belediye bünyesine satın alınarak kazandırılan Vakıflar Bankası binasında incelemelerde bulundu.

Başkan Tutal, Seyyid Harun Cami ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında tarihi Arasta çarşısı cephe giydirme çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarının başladığını kaydetti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'i cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Arasta çarşısı cephe giydirme çalışmasının birinci etabını tamamladıklarını ifade eden Tutal, "İkinci etap çalışmamıza başladık. Bölge esnafı çalışmalardan olumsuz yönde etkilenmesin diye projeyi iki aşamada yapmaya karar vermiştik. İlk etap çalışmaları çok beğenilmişti. İkinci etap çalışmaları da yakında tamamlanmış olacak." dedi.

Kültürel bir hafıza kaybı yaşamamak için geçmiş mimariyi bu güne taşımak için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Tutal, "Arasta çarşımız ve bankalar caddemizde bulunan esnaf kardeşlerimiz için her konuda elimizi taşın atına koymaya hazırız. Geçtiğimiz günlerde Bankalar Caddesinde bulunan Vakıflar Bankası binamızı da satın aldık. Amacımız bankalar caddemizin eski canlılığını kazanması. Burada da en kısa zamanda gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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