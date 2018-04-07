Başkan Tutal'a Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneğinden Teşekkür Plaketi

Dernek Başkanı Söğüt ve beraberindekiler başkan Tutal'a yapılan yeni dernek binası ve kendilerine göstermiş olduğu destek ve ilgiden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kamu yararına hizmet veren derneklere imkanları ölçüsünde destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal "Adı üstünde Şehitlik Parkıydı isabetli oldu. Sizler tarafında kullanılacak. Yaptığımız çalışma bir ve ya iki ilde belediyeler tarafından yapılmış. Türkiye genelinde ilçelerde bir ilk. İyi günlerde kullanın. Sizler canlarınızı, ciğerlerinizi evlatlarınızı, gazilerimiz ise organlarını bu vatan için feda ettiler, edilmeye de devam ediyor. Bizlerinde bu noktada destek olması, fedakarlık yapması şart. Görevimizi yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir bölgede olduğunu belirten Başkan Tutal "Bu toprakların bedelini ödediğimiz için vatan diyoruz. Bedeli ödenmese topraktır. Vatan edindik. Asırlardır buradayız. Güzel ve stratejik bir yer herkesin gözü var. Terör olayları ile Suriye'yi zorladılar. Fakat o kapıdan giremeyince arka kapıdan zorlayarak girmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle bu milletin milli ve manevi duyguları hala ayakta. Askerlerimizin bu vatan için verdikleri mücadele ortada. Kuzey Irak'tan, Suriye'den yaralanarak geliyor, iyileşiyor tekrar aynı bölgeye gidiyor. Askerimizi tebrik edip kutlamak az bile kalıyor" dedi.

Şehit ve gazi ailelerine verdiği hizmetten dolayı Başkan Tutal'a teşekkür eden Dernek Başkanı Söğüt "Bize çok güzel bir hizmet verdiniz. Şehit ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye'de ilk defa yapılmış bir proje. Emek verdiniz. Size ve çalışanlarınıza vermiş olduğunuz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

22 yıl önce eşi şehit olan Fatma Söyler ise şunları söyledi. "İki kızım var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burayı bizim için düzenledi. Çok güzel olmuş eline sağlık. Kendisine hayırlı çalışmalar diliyorum"

İç Güvenlik Gazisi Ahmet Şen" Türkiye'de sayılı projelerden birine imza atılıyor. 30 şehit kardeşimizin her birini ay yıldızla temsil ediliyor. Proje tamamlandığı zaman herkezi bekliyoruz. Mekanımız herkese açık. Teşekkür ediyorum Seydişehir Belediyemiz ve çalışanlarına" şeklinde konuştu.