Başkan Türkyılmaz, "Yılın Şehir Yöneticisi" Avrupa ödülüne aday gösterildi

03.09.2019 16:44

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İngiltere'deki "Oxford Global Club of Leaders" analitik merkezinin "Şehir Yönetiminde Mükemmellik" ve "Yılın Şehir Yöneticisi" dallarında ödüle aday gösterildi. Başkan Türkyılmaz, 4 Ekim'de Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek törene davet edildi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İngiltere'deki "Oxford Global Club of Leaders" analitik merkezinin "Şehir Yönetiminde Mükemmellik" ve "Yılın Şehir Yöneticisi" dallarında ödüle aday gösterildi. Başkan Türkyılmaz, 4 Ekim'de Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek törene davet edildi. Oxford Global Club of LeadersSekreteri Alexandra Ferguson tarafından gönderilen davet mektubunda şöyle denildi: "Bölgeniz, dinamik ilerlemesi, yatırım ve turizm potansiyelinin artması ve çekici imajı nedeniyle Global Club of Leadersanalitik merkezi tarafından aday olarak seçilmiştir. Belediyenizin etkili şehir yönetimini, şehir altyapısının iyileştirilmesini ve çekiciliğini teşvik etmek, potansiyel yatırımcıların ve uluslararası iş çevrelerinin dikkatini çekmek için Global Liderler Kulübü belediyenizi ve sizi "Şehir Yönetiminde Mükemmellik" ve "Yılın Şehir Yöneticisi" dallarında aday göstermiştir" denildi.



Yılın şehir yöneticisi



Düzenlenecek Avrupa Ödülleri Gecesi'nde yer almak üzere davet edilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştim. Mudanya'nın adını dünyaya duyuracağız demiştim. Sevgiyle ürettiğimiz, ürettiğimizi her bir hemşehrimizle paylaştığımız kentimizde yaptığımız çalışmalar sonucunda Mudanya artık bir dünya oldu. Bu gurur hepimizin, her bir Mudanyalı hemşehrimin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA