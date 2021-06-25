Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
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Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı

Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere motive etmek amacıyla hediyeler gönderirken isimlerine özel de mektup yazdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere motive etmek amacıyla hediyeler gönderirken isimlerine özel de mektup yazdı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencileri unutmadı. Yahşihan'da ikamet eden ve sınava girecek öğrencilere motivasyon hediyeleri dağıtıldı. Belediye ekipleri tarafından ev ev gezilerek verilenler arasında çevre dostu tohumlu kalem, kitap, kolonya ve isme özel mektup yer aldı.

Başkan Osman Türkyılmaz'ın mektubunda, "Sevgili kardeşim, uzun zamandır uğraş verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alma vakti geldi. Günün anlam ve önemine binaen hatıra kalması için içerisinde çevre dostu tohumlu kalem, kitap ve kolonya bulunan küçük bir hediye paketi hazırlamak istedik. İçerisine silgi koymadık çünkü sizlerin asla hata yapmayacağınızı biliyoruz. Sınavların bir son değil, bir başlangıç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Girecek olduğunuz üniversite sınavında (TYT/ AYT) hepinize başarılar diliyorum" notu yer aldı.

Aldıkları hediye karşısında oldukça sevinen ve bunu sosyal medyalarından da paylaşan gençler ise sınav öncesinde kendilerini unutmayan Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti. - KIRIKKALE

Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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