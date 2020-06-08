Başkan Türkyılmaz Mudanya esnafı için Vali Canbolat ile görüştü
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Başkan Türkyılmaz Mudanya esnafı için Vali Canbolat ile görüştü

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya'nın merkezi konumunda bulunan ve en çok turist çeken bölgesinde yüzlerce işletme ruhsatının iptal edilmesine karar verirken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mağduriyete yol açacak olan kararın çözümü için Bursa Valisi Yakup Canbolat...

Başkan Türkyılmaz Mudanya esnafı için Vali Canbolat ile görüştü
08.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:50

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya'nın merkezi konumunda bulunan ve en çok turist çeken bölgesinde yüzlerce işletme ruhsatının iptal edilmesine karar verirken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mağduriyete yol açacak olan kararın çözümü için Bursa Valisi Yakup Canbolat ile görüştü.

Başkan Türkyılmaz, kentsel sit alanı olan bölgede Kurul'un yapıların özgün kimliği korunarak, butik otel, kafe, restoran ya da ticari olarak kullanabilmesi yönünde yapılan plan değişikliğini onaylamasını istediklerini belirtti.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya'nın tarihi ve kültürel dokusu korunarak yaşatılan Girit mahallesinin yanı sıra BUDO iskelesinin devamında bulunan Ömerbey cami ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar olan bölgede bulunan işletmelerin ruhsatının iptal edilmesine karar verdi. Kurul, meskun konut alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının kafe, lokanta ve restoran olarak kullanımına yönelik verilen ticaret ruhsatlarının iptali için Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün gerekli işlemleri yapmasını istedi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mağduriyete yol açacak olan kararın çözümü için Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile görüştü. Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe Yılmaz ve Sevinç Şenşekerci'nin de bulunduğu görüşmede, Başkan Türkyılmaz alınan kararın tüm Türkiye'deki tescilli binalara yönelik emsal karar oluşturulabileceğini, pek çok işletme sahibinin mağduriyet yaşayabileceğini belirtti.

Plan değişikliğinin onaylanmasını talep etti

2016 yılında aldığı meclis kararıyla Mütareke Meydanı'nın da içinde bulunduğu bölgenin turizm açısından daha iyi noktaya gelebilmesi için plan değişikliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, "İlçenin tarihsel merkezi konumunda olan Girit mahallesinin, plan değişikliği kapsamında açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanıyordu. Geçmişte olduğu gibi sokaklarında insanların rahat rahat yürüyebileceği, araç gürültüsünden uzak, bir mekanında kahvesini yudumlayıp diğer bir sokağında en güzel yemeğini yiyebileceği, açık hava sergileri ve kimliğine özgü mutfağıyla tanışabileceği bir mekan yapmak istiyorduk. Bölgedeki esnaf kapısının önünden 2 metreye kadar, halkı da rahatsız etmeden dükkanın önünü kullanabiliyordu. Zaman zaman yapılan şikayetler nedeniyle zor durumda kalan esnafımızı mağdur etmemek için çıkardığımız ve Büyükşehir Belediyesi meclisinden de geçen kararla bölgeyi turizm fonksiyonuna almak istedik. Anıtlar Kurulu'ndan gelecek kararı bekliyorduk. Bir kişi tarafından 4000 üzerindeki şikayet nedeniyle tüm esnaf zor durumda kalıyor. Anıtlar Kurulu bu kararıyla belediyemizi de zor durumda bırakarak elimizi kolumuzu bağlamıştır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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