Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor

Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra özellikle insan odaklı sosyal aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra özellikle insan odaklı sosyal aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Göreve seçildiği günden bu yana öncelikle ilçenin en önemli ihtiyacı olan alt yapı sorununu çözen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleriyle de ilçe halkının takdirini kazanmayı sürdürüyor. Su sorunu, altyapı, yol, kaldırım, temizlik, imar uygulamaları gibi asli hizmetlerini de eksiksiz yerine getiren Başkan Türkyılmaz, tüm bu işlerinin arasında fırsat buldukça vatandaşların arasında olmaya gayret ediyor. Yaklaşık iki yıldan bu yana her fırsatta sahada olmaya özen gösteren Başkan Türkyılmaz seçim sürecinde başlattığı tüm uygulamalarını sürdürüyor.

İlçe halkının arasında olmaya özen gösteren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sokakta karşılaştığı genç yaşlı, kadın erkek herkes ile görüşüyor. Karşısında kim olursa olsun mutlaka hal ve hatırını soran Başkan Türkyılmaz, insanların kalbine girmeye çabalıyor. Tüm uygulamaların dışında makamında olduğu zamanlarda kendisiyle görüşmek isteyenlerle de mutlaka görüşerek istek ve talepleri dinliyor. Haftanın bir gününü makamında vatandaşlara ayıran Başkan Türkyılmaz gelen istek talep ve şikayetleri toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine aktarılmasına olanak sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar istek talep ve şikayetlerini tek elden ilgili birime iletmiş oluyor. - KIRIKKALE

Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor
Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Antony Blinken Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Evgar İlker Kaleli
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 18:12:57. #1.13#

title