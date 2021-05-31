Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra özellikle insan odaklı sosyal aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra özellikle insan odaklı sosyal aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Göreve seçildiği günden bu yana öncelikle ilçenin en önemli ihtiyacı olan alt yapı sorununu çözen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleriyle de ilçe halkının takdirini kazanmayı sürdürüyor. Su sorunu, altyapı, yol, kaldırım, temizlik, imar uygulamaları gibi asli hizmetlerini de eksiksiz yerine getiren Başkan Türkyılmaz, tüm bu işlerinin arasında fırsat buldukça vatandaşların arasında olmaya gayret ediyor. Yaklaşık iki yıldan bu yana her fırsatta sahada olmaya özen gösteren Başkan Türkyılmaz seçim sürecinde başlattığı tüm uygulamalarını sürdürüyor.

İlçe halkının arasında olmaya özen gösteren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sokakta karşılaştığı genç yaşlı, kadın erkek herkes ile görüşüyor. Karşısında kim olursa olsun mutlaka hal ve hatırını soran Başkan Türkyılmaz, insanların kalbine girmeye çabalıyor. Tüm uygulamaların dışında makamında olduğu zamanlarda kendisiyle görüşmek isteyenlerle de mutlaka görüşerek istek ve talepleri dinliyor. Haftanın bir gününü makamında vatandaşlara ayıran Başkan Türkyılmaz gelen istek talep ve şikayetleri toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine aktarılmasına olanak sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar istek talep ve şikayetlerini tek elden ilgili birime iletmiş oluyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı