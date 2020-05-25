Başkan Türkyılmaz hem bayramlaştı hem projeleri değerlendirdi
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Başkan Türkyılmaz hem bayramlaştı hem projeleri değerlendirdi

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerinde hem mahalleliyle bayramlaştı hem de yapılacak projeleri yerinde değerlendirdi.

Başkan Türkyılmaz hem bayramlaştı hem projeleri değerlendirdi
25.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:52

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerinde hem mahalleliyle bayramlaştı hem de yapılacak projeleri yerinde değerlendirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Şerbetçioğlu ve Hakan Şansal ile birlikte Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerini gezerek eksiklikleri yerinde tespit etti. Eksiklerin giderilmesi için belediyenin birim müdürlerine talimat veren Türkyılmaz, her iki mahalleye de yapılacak projeleri yerinden değerlendirdi. Geziler sırasında evlerinde bulunan çocuklar, Türkyılmaz'ı görünce bayramlaşmak için yanına geldi. Çocukların sevincine ortak olan Türkyılmaz, bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.

Tüm illerde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında mahallelerde evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlarla bayramlaşan Türkyılmaz, bina önlerine inen çocuklarla ve 65 ve yaş üzeri vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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