Başkan Türkyılmaz'dan Mudanya sahillerinde inceleme
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Başkan Türkyılmaz'dan Mudanya sahillerinde inceleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin sahillerde bulunan yetkisini ilçe belediyelerine devretmesinin ardından Tirilye, Eşkel ve Eğerce sahillerinde inceleme yaptı.

Başkan Türkyılmaz'dan Mudanya sahillerinde inceleme
04.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:30

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin sahillerde bulunan yetkisini ilçe belediyelerine devretmesinin ardından Tirilye, Eşkel ve Eğerce sahillerinde inceleme yaptı. Başkan Türkyılmaz, "Yetki devrinin yasal altyapısı oluşturulup protokol imzalandığında, bütün sahillerimiz bizimle hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararıyla sahillerde bulunan yetkisini ilçe belediyelerine devretmesinin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye, Eşkel ve Eğerce sahillerinde incelemelerde bulundu. Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe Yılmaz ve Sevinç Şenşekerci'nin yanı sıra ilgili birimlerin müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte kıyı şeridinde incelemelerde bulunan Başkan Türkyılmaz, teknik incelemenin yanı sıra eksiklikleri tespit etti. Tirilye, Eşkel, Eğerce sahillerinde mahalle muhtarlarıyla da görüşen Başkan Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait soyunma kabinleri, lavabo ve tabelaların dahi söküldüğünü belirtirken, "Büyükşehir Belediyesi derdinin hizmet olmadığını bir kez daha göstermiştir. Burada yalnızca tabela belediyeciliği yapmış olduklarını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bu görevi ekonomik zorluklar nedeniyle yapamadığı bir kez daha kanıtlanmıştır. Tam da yaz sezonu başında hiçbir çalışma yapmadan verilen bu karar, plansızlığın sonucudur. Bu plansızlığın faturası ilçe belediyelerine ödettirilmek isteniyor ancak Mudanyalıların içi rahat olsun. Yetki devrinin yasal altyapısı oluşturulup protokol imzalandığında, bütün sahillerimiz bizimle hak ettiği hizmete kavuşacaktır" diye konuştu.

Yasal alt yapı şartı

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20 Mayıs tarihli toplantısında kıyı ve sahil şeritlerinde zabıta denetim sorumluluk alanları belirlenirken, hukuki dayanağının da oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Başkan Türkyılmaz, "Sahillerimizde ciddi bir altyapı sorunu olduğunu gördük. Planlama çalışmalarının ivedilikle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların hepsi ciddi bir maliyet. Doğal olarak da inisiyatifi Büyükşehir Belediyesi'ne bırakamayız. Belediyemizin avukatlarının yapacağı hukuki çalışmalar sonrasında yasal altyapısının altı doldurulacak ve protokol imzalanacak. Görev ve sorumlulukların protokole bağlanması zorunluluğu tartışılmaz bir gerçek. İmzalanan protokol ile Mudanya sahillerinde zabıta, temizlik, bakım, cankurtaran hizmetleri, çevre düzenlemeleri, belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek ve sahillerimiz hem Mudanyalılara hem de ilçemiz ziyaretçilerine yakışan hizmeti verecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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