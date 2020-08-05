Başkan Türkyılmaz'dan Kaymakam Uzunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, görevine başlayan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'nu ziyaret etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, görevine başlayan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'nu ziyaret etti.

Uzunoğlu'na başarı dileyen Türkyılmaz, ilçede tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman olduğu gibi uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Yahşihan'ın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Türkyılmaz, "İlçemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan sizden önceki kaymakamlarımızın emekleri olduğu gibi sizlerin de ilçemize önemli katkıları ve eserleri olacağına, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Kaymakamı Uzunoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA