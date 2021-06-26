Başkan Türkyılmaz'dan Güzelyalı çıkışı
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Başkan Türkyılmaz'dan Güzelyalı çıkışı

Başkan Türkyılmaz'dan Güzelyalı çıkışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Güzelyalı'ya ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Planların yeniden iptal olmaması için Tarım İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik...

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Güzelyalı'ya ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Planların yeniden iptal olmaması için Tarım İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya bütüncül bir çözüm getirmeli" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı'ya ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nı onayladığını duyurarak plan süreciyle ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini öne sürdü.

Mudanya'nın kimliğine özgü, turizm öncelikli bir şehir planlamasının Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ortaya çıktığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, süreci şu ifadelerle özetledi:

"Büyükşehir Belediyesi'nin onayladığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı vatandaşın ruhsat sorununu çözmüyor. Ruhsat sorununun çözülebilmesi için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurumların görüşüne uyarak plan çalışmasının yapılması ve onaylanması gerekiyor. Bu hususlara uyulmadan yapılan planların yeniden iptal olması kaçınılmazdır. Mudanya Belediyesi olarak planın iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerimize düşeni yaptık ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Bu verilerin sonuçlarına göre plan revizyonu için çalışmalara başladık. Maddi ve manevi yükü çekerek, planları hazırladık. Mudanya Belediye Meclisi'nden geçirerek, Büyükşehir'e gönderdik. Onayladığımız ve nisan ayında askı itirazlarını değerlendirmesi için Büyükşehir'e göndermiş olduğumuz plan revizyonunda bahse konu görüşlere uyularak düzenleme yapılmıştı. Ancak Büyükşehir bu planları Mudanya Belediyesi'ne iade etti. Gelinen aşamada yapılması gereken öncelikle Tarım İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınmalı, tekrar planların iptal olmasını engelleyecek olan, bir daha böylesi bir sorun yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya bütüncül bir çözüm getirmeli. Biz bu konuda, çözüm üretmeye çalışıyor, ilgili bakanlıklarla gerekli yazışmaları yaparak yıllardır ilçemizin kangren olmuş bu meselesini temelden çözeceğiz."

Başkan Türkyılmaz, yine Güzelyalı gibi iptal edilen Çağrışan- Göynüklü planlarıyla ilgili kurumlardan görüşlerin alındığını kaydetti. - BURSA

Başkan Türkyılmaz'dan Güzelyalı çıkışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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