Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz

Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sokağa çıkma iznini yürüyüş yaparak değerlendiren gençlere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde sürpriz yaptı.

Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz
15.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:26

Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz

BURSA - Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sokağa çıkma iznini yürüyüş yaparak değerlendiren gençlere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde sürpriz yaptı. Başkan Türkyılmaz, gençlere Türk Bayrağı hediye ederken, 19 Mayıs günü saat 19.19'da balkonlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hep bir ağızdan okumaya davet etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 15 - 20 yaş grubu gençler, uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı. Gençlere sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla kaldırılırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, iznini parklara giderek ve yürüyüş yaparak değerlendiren gençlere sürpriz yaptı. Mudanya Atapark önünde gençlerle buluşan Başkan Türkyılmaz, gençlere bayrak hediye etti. Gençleri 19 Mayıs günü saat 19.19'da balkonlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hep bir ağızdan okumaya davet eden Başkan Türkyılmaz, "Bir önderin bütün ülkeyi sırtlanıp milli mücadeleyi başlattığı, Samsun'a çıktığı gündür 19 Mayıs Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlamıştık. Bu yıl tedbirler kapsamında 101. yılını evlerimizde aynı coşkuyu yeniden yaşayacağız. Gençler, istikbalin aydınlığına sizlerle kavuşacağız. Sizlerle gurur duyuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Başkan Türkyılmaz'a eşi Gülbahar Türkyılmaz, kızı Zeynep Türkyılmaz'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Mudanya Bandosu ise İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı'nda gençler için özel konser verdi.

Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Haber
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Hülya Koçyiğit Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:18:17. #1.15#
title