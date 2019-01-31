Başkan Türkyılmaz'dan Esnafa Kira İndirimi Müjdesi

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, esnafa kira indirimi müjdesi verdi. 12 aylık TÜFE oranı 16,33 olarak belirlenirken, 264 belediye kiracısından 133'ü bu indirimden yararlanma hakkına sahip oldu.

Göreve geldiğinde 30 milyon lirayı aşkın borcu olan bir belediyeden, bugüne kadar çalışanlarının maaşlarını aksatmamış, hizmet aldığı esnaf ve firmaların alacağını geciktirmemiş bir belediye yönetimine imza atan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şimdi de esnafa nefes aldıracak yeni bir düzenlemeyi uygulamaya aldı. Son dönemde Türkiye'de üst üste gelen zamlar esnafı zor durumda bırakırken Başkan Türkyılmaz, esnafa rahat bir nefes aldıracak kira indirimi müjdesi verdi. 12 aylık TÜFE oranı 16,33 olarak belirlenirken, 264 kiracının 133'ü bu indirimden yararlanma hakkına sahip oldu. Ocak ayında kira artışı gelen 89 esnafın ödeyeceği kiralar ise 16.33'e göre yeniden düzenlendi. Başkan Türkyılmaz, "1 liralık işi 1 liraya yaparak temiz, dürüst, ahlaklı bir belediyeciliğin nasıl olduğunu gösterdik. Kasasında 169 bin lira bulunan, 30 milyon lirayı aşkın bir borcu olan ve çalışanlarının maaşını dahi ödeyemeyen bir belediyeden bugünlere geldik. Bütün personelin maaşını gününden gününe ödemiş, bütün iş yaptığımız, hizmet aldığımız firmaların en fazla bir ay içinde alacağının tamamını yatırmış bir belediye yönetimiyle anılıyoruz" dedi.

Kira artışı konutlarda Borçlar Kanunu'nun 344. Maddesi'ne göre TÜİK'in yayınladığı ÜFE'nin bir önceki yılın aynı ayına göre yapılan zam oranını geçmemek üzere uygulanıyordu. İş yerlerinde ise Borçlar Kanunu'nun geçici 2. Maddesi'ne 2020'ye kadar bir bağlayıcılığı yoktu. Yapılan yeni düzenlemeyle 344. Madde'nin konutlarla ilgili kısmı değiştirilerek yüzde 16.33'e bağlandı. Esnaf için erteleme de 59. Madde ile 16.33'e bağlandı.

Kaynak: Bültenler