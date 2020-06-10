Başkan Türkyılmaz'dan çocuklara renkli sürpriz
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Başkan Türkyılmaz'dan çocuklara renkli sürpriz

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, normalleşme adımları kapsamında dışarı çıkan çocuklara kitap ve şeker hediye etti.

Başkan Türkyılmaz'dan çocuklara renkli sürpriz
10.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:29

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, normalleşme adımları kapsamında dışarı çıkan çocuklara kitap ve şeker hediye etti.

Knavirüs ile mücadele döneminin ardından normalleşme adımları kapsamında sokağa çıkma izni verilen çocuklar, uzun zamanın ardından parklara koştu. Çocuklar Mudanya sahillerinde aileleriyle birlikte vakit geçirirken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz çocuklara kitap ve şeker hediye etti. Güzelyalı ve Mudanya'da çocuklarla buluşan Başkan Türkyılmaz, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti. Çocuklarla sohbet eden Türkyılmaz, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi bizim birinci derecede görevimiz ve önceliğimiz. Kitap en iyi dostunuz olmalı. Boş vakitlerinizde kitaplara sarılmalısınız. Hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Bu hedefleri hayal edebilmek için hayal gücünüzü de geliştirecek, fikrinizi de geliştirecek kitap okuma alışkanlığını edinmeniz gerekiyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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