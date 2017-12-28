Başkan Türkmenoğlu Ziyaretleri Kabul Ediyor

AK Parti Van İl Başkanlığı görevine getirilen Kayhan Türkmenoğlu, 'hayırlı olsun' ziyaretlerini kabul ediyor.



30 Aralık Cumartesi gününe kadar il binasında sabahın erken saatlerinden itibaren 'hayırlı olsun' ziyaretlerini kabul edecek olan Başkan Türkmenoğlu, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önlerinde çok zorlu bir maraton olduğunu ve bu davaya gönül veren herkesimin bu maratonda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Türkmenoğlu, "İlerde daha çok yaşanabilir bir Van için, huzur için, daha büyük hizmetlerin gelebilmesi için hep birlikte çalışıp bu zor yolda başarıya ulaşacağız. Önümüzde çok önemli süreçler vardır. İlçe kongrelerimiz ve il kongremiz var. Hayırlı olsun faslını bir an önce geçip hizmet için, davamız için çalışmaya koyulacağız. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ziyarette bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - VAN