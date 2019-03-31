Başkan Türkmenoğlu Oyunu Kullandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu oyunu kullandı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hüsrev Paşa İlkokulu 2100 No'lu sandıkta oyunu kullanan Başkan Türkmenoğlu seçimlerin Van'a ve Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Seçimlerin sakin ve huzurlu bir atmosferde geçmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Bu kadar emeğimizin karşılığında inşallah sandıklardan arzu ettiğimiz netice çıkar. Tüm teşkilat ekiplerimiz, sandık görevlilerimiz ve sandık müşahidlerimiz görevi başında hizmetlerini yapıyorlar. Saat 16.00 itibariyle de oy kullanma işlemi sona erecek. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı bir netice bekliyoruz. AK Parti'nin ak kadrolarıyla yerel yönetimleri yönetmek için yola çıktık, çaba sarf ettik. İnşallah sonucu da hayırlı olacaktır diye temenni ediyorum. Bu noktada bizimle yola çıkmış olan belediye başkan adaylarıma, belediye meclis üyelerime, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA